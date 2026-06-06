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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: حضور جماهيري كبير لدعم منتخب مصر أمام البرازيل

منتخب مصر والبرازيل
منتخب مصر والبرازيل
رحمة سمير

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي، عن أجواء استعدادات منتخب مصر قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام البرازيل، مؤكدًا وجود حالة من الحماس والدعم الجماهيري الكبير قبل انطلاق المباراة.

حضور جماهيري ودعم من الجاليات المصرية

وقال محمد عراقي، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، إن الجماهير المصرية توافدت من ولايات أمريكية مختلفة، إلى جانب مشجعين قدموا من كندا ومدن متعددة لدعم المنتخب، مشيرًا إلى أن نحو 40 ألف تذكرة تم بيعها حتى الآن، وسط أجواء جماهيرية كبيرة حول مقر إقامة اللاعبين.

حسام حسن يتعامل مع المباراة بجدية

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتعامل مع المباراة باعتبارها اختبارًا مهمًا، رغم كونها ودية، مؤكدًا أن المنتخب يسعى للاستفادة الفنية الكاملة من مواجهة منتخب بحجم البرازيل.

تغييرات واسعة وتمويه فني

وأشار إلى أن الجهاز الفني يخطط لإجراء تغييرات واسعة خلال المباراة، مع منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، لافتًا إلى أن حسام حسن يسعى لعدم الكشف الكامل عن تشكيله الأساسي أو أوراقه الفنية مبكرًا.

مرموش وصلاح ضمن الحسابات الفنية

وأضاف أن هناك اتجاهًا لمشاركة عمر مرموش منذ البداية، بينما قد يظهر محمد صلاح خلال أجزاء من اللقاء، ضمن خطة فنية تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.

ولفت موفد قناة الحياة إلى بدء هطول الأمطار في أوهايو للمرة الأولى منذ وصول البعثة، مع توقعات بظروف جوية متقلبة، معتبرًا أن هذه الأجواء تمثل فرصة جيدة لتجربة اللاعبين في ظروف مختلفة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

كلنا وراء المنتخب
وأكد محمد عراقي أن الجالية المصرية حرصت على التواجد بكثافة لدعم المنتخب، مشددًا على أن الجميع يترقب ظهورًا قويًا للفراعنة في بداية المشوار.

منتخب مصر والبرازيل الجاليات المصرية الجماهير المصرية مصر الحياة اليوم

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