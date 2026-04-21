تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا لـ «الإسكوا»

أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدكتورة رانيا المشاط في منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي الجديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).



وتعتبر الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية مرموقة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تخصصت خلالها في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أطر السياسة النقدية في البنوك المركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تميزها في قيادة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتطوير آليات تمويل التنمية والمناخ، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية.

وتقلدت المشاط عدة مسؤوليات رفيعة المستوى، حيث تولت حقائب وزارية على مدار ثماني سنوات متتالية في الفترة من 2018 إلى 2026، شملت وزارات السياحة، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شغلت سابقاً منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وساهمت بفعالية في تطوير استراتيجيات السياسة النقدية، فضلاً عن عملها مستشارة لكبير الاقتصاديين وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي.

وتحمل المشاط درجة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلي شهادات متقدمة في القيادة والسياسات العامة من جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد.