قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

تعيين رانيا المشاط وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا لـ «الإسكوا»

هاجر رزق

أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدكتورة رانيا المشاط في منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي الجديد للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).


 وتعتبر الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية مرموقة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً، تخصصت خلالها في صياغة السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة أطر السياسة النقدية في البنوك المركزية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تميزها في قيادة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتطوير آليات تمويل التنمية والمناخ، ودعم مبادرات المساواة بين الجنسين من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية.

وتقلدت المشاط عدة مسؤوليات رفيعة المستوى، حيث تولت حقائب وزارية على مدار ثماني سنوات متتالية في الفترة من 2018 إلى 2026، شملت وزارات السياحة، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شغلت سابقاً منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، وساهمت بفعالية في تطوير استراتيجيات السياسة النقدية، فضلاً عن عملها مستشارة لكبير الاقتصاديين وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي.

وتحمل المشاط درجة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلي شهادات متقدمة في القيادة والسياسات العامة من جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
لحم ضاني
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
