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الإشراف العام
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طقس ساخن.. كيفية علاج ضربة الشمس في البيت

علاج ضربة الشمس
علاج ضربة الشمس
رشا عوني

بعد ارتفاع درجات الحرارة وتقلب حالة الطقس بشكل مفاجيء، قد يتعرض البعض لضربة شمس نتيجة التعرض المباشر للأجواء الساخنة و أشعة الشمس القوية، حيث هناك العديد من اعراض ضربة الشمس التي تظهر على المصاب وتحتاج إنقاذه سريعاً والقيام بالإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس .

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس حالةٌ خطيرة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم لدرجة كبيرة، لتتجاوز 40 درجة مئوية عادةً، ويعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته، وهذا يحدث بسبب البقاء لساعاتٍ طويلة في مكانٍ حار، أو ممارسة بعض الأنشطة المرهقة في الحر.

ويجب علاج ضربة الشمس بشكلٍ سريع؛ لأنّ إهمالها قد يُعرض المريض لمضاعفاتٍ خطيرة تُهدد حياته، مثل فشل الأعضاء.

أعراض ضربة الشمس؟

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجةمئوية،لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.
 

أعراض ضربة الشمس عند البالغين

  • صداع.
  • دوخة.
  • تعرق شديد وإذا بدأت أعراض الجفاف فإن العرق يقل.
  • بشرة حمراء وساخنة وجافة.
  • ضعف أو تقلصات العضلات.
  • قيء وغثيان.
  • ترنح ومشكلات التوازن (عدم القدرة على تنسيق الحركة).
  • سرعة ضربات القلب.
  • تنفس سريع.
  • التغييرات السلوكية مثل الارتباك والهذيان.
  • تشنج.
  • فقدان الوعي.
  • ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم.
  • صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين.
  • قلة البول (انخفاض إنتاج البول).
  • الإعياء.

أعراض ضربة الشمس عند الأطفال


يتساءل البعض متى تظهر أعراض ضربة الشمس عند الأطفال والإجابة أنها عادةً ماتظهر خلال عدة دقائق أو ساعات أو حتى أياممن التعرض المطول لأشعة الشمس.
 

تشمل علامات ضربة الشمس عند الأطفال مايلي:

  • درجة حرارة الجسم التي ترتفع بشكل خطير- فوق 40 درجة مئوية.
  • قلة التعرق.
  • الارتباك.
  • احمرار الجلد.
  • فقدان الوعي.
  • الغثيان والقيء والإسهال.
  • تسارع ضربات القلب والتنفس.
  • صداع حاد.
  • نوبات تشنج.
  • ضعف ودوار.

في معظم الحالات تبدأ الأعراض في التحسن خلال 30 دقيقة وعادةً ما تستمر إلى يومين،إذا لم تتحسن أعراض ضربة الشمس خلالساعة طلب المساعدة الطبية.

طرق علاج ضربة الشمس في المنزل

ويمكن اتباع الخطوات الآتية لحين وصول الرعاية الطبية أو لتخفيض درجة حرارة الجسم والوقاية من تفاقم الحالة 

-العثور على مكان أكثر برودة، أو تشغيل المكيف.
-التوقف عن القيام بأي أنشطة شاقة والاستلقاء إن أمكن.
-تبريد الجسم باستخدام المروحة أو الملاءات الرطبة.
-الاغتسال أو الاستحمام بالماء البارد.
-تعويض السوائل التي فقدها الجسم من خلال شرب الماء أو أي مشروب رياضي لترطيب الجسم.
-عدم شرب المشروبات السكرية أو الكحولية لتعويض السوائل التي فقدها الجسم، لأن هذه المشروبات قد تتداخل مع قدرة الجسم على القدرة على تبريد درجة حرارته.
 

كيفية علاج ضربة الشمس في البيت 

  • ممنوع خافضات الحرارة: لا تستخدم أدوية مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، فهي لا تفيد في حالة ضربة الشمس وقد تسبب مضاعفات.
  • ممنوع الماء المثلج جداً: تجنب استخدام الثلج مباشرة أو الماء شديد البرودة لتبريد الجسم لتفادي صدمة حرارية أو الارتعاش الشديد.
  • ممنوع السوائل المحتوية على الكافيين: لا تعطِ المصاب القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية.
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