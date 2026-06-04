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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الذروة الجمعة والسبت .. موعد انتهاء الموجة الحارة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال ساعات النهار، بعد تعرض البلاد لموجة حارة ممتدة حتى الأيام المقبلة، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة غدا الجمعة والسبت حيث يشهدان ذروة الموجة الحارة في أواخر الربيع.

الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة 19 ديسمبر 2025 - إيجي إن

حالة الطقس اليوم الخميس

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة الى مائل للحرارة ليلاً.

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وفي شمال الصعيد تبلغ الدرجة العظمى 39 والصغرى 25، في حين تسجل جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى.

توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد | أفريكا فور برس

ارتفاع نسبة الرطوبة

وقالت الأرصاد في بيانها: ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في شعور المواطنين بزيادة حرارة الطقس، موضحة أن الرطوبة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وأضافت أن تأثير الرطوبة يزداد بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث ترتفع معدلات الرطوبة النسبية، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري رغم عدم تسجيل زيادات كبيرة في درجات الحرارة الفعلية.

حالة الطقس غداً الجمعة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تميل إلى الاعتدال في الصباح الباكر، بينما تسجل ساعات النهار أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، في حين تكون الأجواء حارة نسبيًا على السواحل الشمالية، مع طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.

ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/2/2016 فى مصر والدول العربية - اليوم السابع

درجات الحرارة  غداً الجمعة 5 يونيو:

– القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة – الصغرى 23 درجة.

– السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة – الصغرى 22 درجة.

– شمال الصعيد: العظمى 39 درجة – الصغرى 25 درجة.

– جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة – الصغرى 31 درجة.

درجات الحرارة غداً السبت 6 يونيو:

– القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة – الصغرى 23 درجة.

– السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة – الصغرى 20 درجة.

– شمال الصعيد: العظمى 39 درجة – الصغرى 27 درجة.

– جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة – الصغرى 30 درجة.

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