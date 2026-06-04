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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الخميس 4 يونيو 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من الأجواء شديدة الحرارة نهارًا، وارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

طقس شديد الحرارة على أغلب المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ومعتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة في الظل.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار خفيفة ورعدية في هذه المناطق

وكشفت الهيئة عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بينما تزداد فرص الأمطار لتكون متوسطة الشدة وقد يصاحبها نشاط رعدي أحيانًا على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

رياح مثيرة للأتربة على البحر الأحمر

ومن المتوقع نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

سجلت محافظات جنوب الصعيد أعلى معدلات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث تصل العظمى إلى 43 درجة مئوية في قنا، و42 درجة في الأقصر وأسوان وأبو سمبل، فيما تسجل سوهاج 40 درجة وأسيوط 39 درجة.

وفي مناطق البحر الأحمر، تسجل أبرق وجبل علبة 41 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة في أبو رماد إلى 40 درجة.

القاهرة تلامس 36 درجة

وفي القاهرة الكبرى تسجل العاصمة درجة حرارة عظمى 36 درجة مئوية، بينما تصل إلى 37 درجة بمدينة 6 أكتوبر، وتسجل العاصمة الإدارية الجديدة 35 درجة.

أما مدن الساحل الشمالي فتشهد أجواء أقل حرارة نسبيًا، حيث تسجل الإسكندرية 31 درجة والعلمين 30 درجة ومطروح 29 درجة مئوية.

نصائح مهمة لمواجهة الموجة الحارة

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحرص على استخدام أغطية الرأس أثناء التواجد خارج المنزل لفترات طويلة، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 36 للعظمى و23 للصغرى.

الإسكندرية: 31 للعظمى و20 للصغرى.

شرم الشيخ: 38 للعظمى و26 للصغرى.

الغردقة: 38 للعظمى و25 للصغرى.

المنيا: 39 للعظمى و24 للصغرى.

سوهاج: 40 للعظمى و26 للصغرى.

قنا: 43 للعظمى و26 للصغرى.

الأقصر: 42 للعظمى و27 للصغرى.

أسوان: 42 للعظمى و28 للصغرى.

وتؤكد المؤشرات الجوية استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وتأثر البلاد بامتداد المنخفضات الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية.

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