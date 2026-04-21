رئيس البرلمان الإيراني: لا ⁠نقبل التفاوض مع أمريكا تحت التهديد

قال رئيس ​البرلمان الإيراني ‌محمد باقر قاليباف، الاثنين ​إن طهران لا ⁠تقبل ​التفاوض مع ​الولايات المتحدة تحت التهديد.

وأضاف قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، ‌في ⁠منشور على موقع "إكس"الرئيس الأمريكي ​دونالد ​ترامب ⁠يسعى لتحويل طاولة ​المفاوضات ​إلى ⁠طاولة استسلام".





و من جانبه، كشف مسؤول إسرائيلي بارز، الإثنين، أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى الحرب على إيران بموافقة أمريكية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان".





وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تذكر هيئة البث اسمه: "جميعنا ننتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الأطراف ليست قريبة من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي"، بحسب سكاي نيوز.





وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بينما باتت المفاوضات بين الطرفين محل شك.



