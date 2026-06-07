زعيم كوريا الشمالية يأمر شركات التصنيع الدفاعي بزيادة قدرتها الإنتاجية من الصواريخ

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أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، شركات التصنيع الدفاعي الكبرى في البلاد بزيادة قدرتها الإنتاجية من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بمقدار مرتين ونصف على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس)، اليوم /الأحد/ أن هذه التوجيهات جاءت خلال زيارة قام بها كيم، قبل يوم إلى منشأة صناعية دفاعية رئيسة؛ حيث استعرض الحالة الإنتاجية لأنظمة أسلحة رئيسية خلال النصف الأول من هذا العام.

وخلال الزيارة، تلقى كيم، تقريرا يحدد الخطط الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من الصواريخ.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي - نقلا عن وسائل إعلام رسمية كورية شمالية - أن توسيع الانتاج يعد مهمة رئيسة ضرورية؛ للإيفاء بما وصفه "الزيادة الحادة" في الطلب على الصواريخ.

ووجه المسئولين بتقديم مقترح زيادة الإنتاج لمناقشته خلال الجلسة العامة المقبلة للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الحاكم.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي بالمنشأة الصناعية لقدرتها على استكمال أهداف الإنتاج من الأسلحة الرئيسة خلال النصف الأول من العام قبل موعدها المحدد.



