تحقيق في شبهات سوء سلوك.. استقالة وزيرة العمل الأمريكية من منصبها

أعلن البيت الأبيض، ​أن وزيرة العمل الأمريكية لوري ‌تشافيز-ديريمر استقالت من منصبها، مضيفا أن نائبها سيتولى المنصب بالإنابة، بحسب رويترز.





وكتب ستيفن تشيونج ​مدير الاتصالات بالبيت الأبيض في ​منشور على منصة إكس "استقالت وزيرة ⁠العمل لوري تشافيز-ديريمر من الإدارة ​لتشغل منصبا في القطاع الخاص".





وباستقالها، تصبح تشافيز-ديريمر ثالث وزيرة تترك حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية.





وأُقيلت كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي في مارس، وأقال ‌الرئيس ⁠بام بوندي من منصب وزيرة العدل بعد أقل من شهر.





وتولت تشافيز-ديريمر منصب وزيرة العمل في مارس 2025 بعد ⁠أن شغلت مقعدا في مجلس النواب الأمريكي لمدة عامين.



واستقال أيضا عدد من مساعديها، بمن ⁠فيهم رئيس مكتبها ونائبته، خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحقيق ⁠داخلي في ما أثير عن سوء سلوك داخل الوزارة.