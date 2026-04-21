مسئول إسرائيلي: مستعدون للعودة إلى الحرب على إيران بموافقة أمريكية

كشف مسؤول إسرائيلي بارز، الإثنين، أن إسرائيل مستعدة للعودة إلى الحرب على إيران بموافقة أمريكية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان".



وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تذكر هيئة البث اسمه: "جميعنا ننتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الأطراف ليست قريبة من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي"، بحسب سكاي نيوز.

وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بينما باتت المفاوضات بين الطرفين محل شك.

وفي وقت سابق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الباكستاني إسحاق دار بأن "الانتهاكات الأمريكية المتواصلة لوقف إطلاق النار" تُشكل عائقًا رئيسيًا أمام استمرار العملية الدبلوماسية.

وأوضح عراقجي لدار في اتصال هاتفي أن إيران، بعد دراسة جميع جوانب المسألة، ستُقرر كيفية المضي قدمًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.





