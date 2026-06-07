قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى بمجمع صناعي في برج العرب الجديدة
أليسون يفجر مفاجأة: ليفربول يفتقد صلاح بعد رحيله
فتح باب التقديم في وظائف المدارس الرسمية الدولية IPS ..عبر هذا الرابط
ممدوح عباس يكشف حقيقة تبرعه بـ 2.5 مليون دولار للزمالك
رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب
مدبولي: الدولة تشجع المشروعات الصناعية في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج
عودة مورينيو وجالاكتيكوس جديد.. خطة بيريز لإعادة هيبة ريال مدريد
محافظ البحر الأحمر: المدفن الصحي الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية للتعامل مع المخلفات إلى 600 طن يوميًا
استغاثة تهز كفر الشيخ.. أب: طفلي محروم من العلاج وأوراقه محتجزة
رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمصنع ملابس جاهزة بالإسكندرية
من ينفق على الأبناء عند عجز الأب أو غيابه ؟.. تفاصيل جديدة بقانون الأسرة
وقف بطاقات التموين لـ 7 فئات.. وأخبار سارة لـ 67 مليون مصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق مع مالكة مركز منة فيت سيشن بعد تشميعه وضبطها بالشيخ زايد

منة ياسر مالكة المركز
منة ياسر مالكة المركز
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في إغلاق وتشميع مركز "منة فيت سيشن" لاستشارات التغذية الصحية وتمثل بعد قليل مالكة المركز للتحقيق أمام النيابة بعد اتهامها بـ انتحال صفة طبيبة.  

وكشفت التحقيقات الأولية أن مالكة المركز تدير منشأة طبية بدون التراخيص اللازمة علاوة على ممارستها مهنة الطب وانتحال صفة طبيبة حيث أنها لم تتخرج من كلية الطب وأشارت التحريات المبدئية أنها حاصلة على ليسانس حقوق، وعثر في المركز الطبي على دفتر المتابعة للحالات التي تلجأ لاتباع أنظمة تغذية معهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد - أول شارع الشيخ زايد - ميدان الريدى بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

‎جاء ذلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالجيزة وبالتنسيق مع شرطة التموين بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة الرقابية أسفرت عن ضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، تنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.

وأوضح أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.

وأضاف المتحدث أن المركز كان يعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.

الشيخ زايد منة فيت سيشن وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

الشرطة اليونانية

اليونان تعتقل فلسطينيا للاشتباه في تخطيطه لاستهداف سفينة إسرائيلية

الشرطة البريطانية

وثيقة تثير عاصفة في بريطانيا.. رابطة لضباط مسلمين تصف إسرائيل بالمنظمة الإرهابية

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد