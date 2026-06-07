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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين استهداف محطة براكة النووية وتؤكد: تصعيد خطير وتهديد للأمن الدولي

مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء
مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء
أ ش أ

أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله بالعلاء، إدانة دولة الإمارات للاعتداءات التي استهدفت البنية التحتية النووية المدنية، مشددا على أنها تُمثل تصعيدًا خطيرًا وتعديًا مرفوضًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الدولة، حيث أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، خلال القائه كلمة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عُقد في أعقاب الاعتداءات بطائرات مسيرة والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.

وجاء عقد الاجتماع الاستثنائي بناءً على طلب تقدمت به كل من مصر والأردن والمغرب والسعودية، بما يعكس التزاماً مشتركاً بحماية المنشآت النووية السلمية وضمان نزاهة ومصداقية الإطار الدولي للسلامة والأمن النوويين.

وشدد على أن الاجتماع الاستثنائي لا يتعلق فقط بالحادث الذي تعرضت له دولة الإمارات، بل بحماية ونزاهة ومصداقية الإطار الدولي للسلامة والأمن النوويين، موضحاً أن حماية المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية تمثل مبدأً دولياً راسخاً والتزاماً جماعياً تتحمله الأسرة الدولية.

وحذر من أن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تنطوي على مخاطر جسيمة وقد تؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية خطيرة تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكدا أنه رغم عدم وقوع أي آثار إشعاعية فإن عدم حدوث أضرار لا يقلل من خطورة الهجوم.

وأكد أن محطة براكة للطاقة النووية ظلت آمنة ومستقرة، وقد استجابت الجهات الوطنية المختصة على الفور ونفذت جميع إجراءات السلامة اللازمة وفق أعلى المعايير الدولية وتحت إطار الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما حافظت جميع وحدات المفاعلات على وضعها الآمن، وبقيت مستويات الإشعاع ضمن المعدلات الطبيعية؛ إذ لم يتم رصد أي آثار إشعاعية.

وأعرب عن تقدير دولة الإمارات لكل من مصر والأردن والمغرب والسعودية في دعم الدعوة إلى عقد الاجتماع الاستثنائي، كما عبرت عن شكرها للدول الأعضاء التي أبدت تضامنها مع الدولة، ورحبت كذلك بالجهود الرامية إلى إصدار بيان مشترك يؤكد التضامن مع دولة الإمارات ويشدد على أهمية حماية المنشآت النووية السلمية من الأعمال العدائية والتهديدات.

وأكد عبد الله بالعلاء أن دولة الإمارات لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

مساعد وزير الخارجية الإماراتي الإمارات البنية التحتية النووية محطات الطاقة النووية

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