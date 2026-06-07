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الإشراف العام
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة

جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية
جولة رئيس الوزراء في الإسكندرية
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الصناعي يُشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برامج وخطط تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق الأسواق المتاحة أمام الصادرات، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين والصناع، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أهمية هذا المشروع الضخم، الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتوطين مختلف الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية ثم التصدير للخارج.

كما لفت "الوزير" الى أن خطة توطين صناعة السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل تتضمن إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع "فويست ألبين مصر" لتكنولوجيا التحويلات بالعباسية، وإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية بمصنع "كولواى مصر" بورش كوم أبو راضي إلى جانب صناعة القضبان بمصنع "السويس للصلب"، بالإضافة إلى توطين صناعة الفلنكات الخرسانية من خلال 6 مصانع لشركات وطنية مصرية، وكذا تصنيع عربات (ركاب / قوى / بضائع) بمصنع "سيماف"، إلى جانب إنشاء المجمع الصناعي لشركة "ألستوم" ببرج العرب بالإضافة إلى إنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بمصنع "ترانس بريك" بالإسكندرية وإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل قدّمه المهندس/ رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، حول الوضع الحالي للأعمال الجارية والخطة الزمنية المقررة لإتمام المشروع، موضحًا أن المشروع يضم مصنعين رئيسيين، حيث يتخصص المصنع الأول في إنتاج الأنظمة الكهربائية، ويمتد على مساحة 13 فدانًا، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 25%، مع تحديد نهاية أكتوبر 2026 كموعد للانتهاء من تنفيذه.

كما يختص المصنع الثاني؛ بتصنيع جميع أنواع الوحدات المتحركة، ويقام على مساحة 37 فدانًا، وسيشمل إنتاج المترو والترام ونظام النقل الكهربائي الخفيف (LRT)، بالإضافة إلى المونوريل والقطارات السريعة وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا المصنع سيوفر 250 فرصة عمل مباشرة.

وفي ختام تفقد المصنع؛ أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تسريع معدلات التنفيذ، بهدف بدء تشغيل المشروع في أقرب وقت ممكن وزيادة وتيرة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

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