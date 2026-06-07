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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة وميزات ثورية.. إليك أفضل سوار في 2026

مواصفات سوار Xiaomi Band 10 Pro
مواصفات سوار Xiaomi Band 10 Pro
لمياء الياسين

يعد سوار شاومي باند 10 برو متوفر الآن على أحدى المواقع الألكترونية بسعر 89.99 دولارًا أي حوالي 4663.80 جنيه مصري يجمع هذا السوار الذكي الأحدث بين شاشة AMOLED كبيرة، وأدوات شاملة لمراقبة الصحة، وعمر بطارية طويل، ودعم لأكثر من 150 وضعًا رياضيًا. وهو متوفر بألوان متعددة، تشمل الأسود، والفضي، والوردي، والبرتقالي، والأبيض، والأبيض.


مواصفات سوار Xiaomi Band 10 Pro

يتميز سوار Xiaomi Band 10 Pro بشاشة AMOLED ملونة تعمل باللمس مقاس 1.74 بوصة بتصميم منحني ثنائي الأبعاد ونصف. توفر الشاشة دقة عرض تبلغ 336 × 480 بكسل وتدعم نطاق ألوان P3 بنسبة 100% لعرض صور نابضة بالحياة. مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، تظل الشاشة سهلة القراءة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تُحسّن الشاشة الكبيرة من سهولة التصفح وتجعل رؤية الإشعارات أكثر وضوحًا.
صُممت سوار شاومي باند 10 برو لمراقبة الصحة اليومية، وتتضمن ميزات تتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، وتحليل النوم، وتتبع مستوى التوتر. كما يمكن للنساء استخدام ميزة مراقبة الدورة الشهرية المدمجة. تساعد هذه الميزات المستخدمين على متابعة أهدافهم الصحية واللياقة البدنية على مدار اليوم.

مواصفات سوار Xiaomi Band 10 Pro

أكثر من 150 وضعًا رياضيًا

سيجد عشاق اللياقة البدنية خياراتٍ واسعةً من الأنشطة بفضل دعم أكثر من 150 نمطًا رياضيًا. كما يتضمن السوار وضع الجري الذكي ودروسًا تدريبيةً مُوجّهةً للجري، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين والعدائين المحترفين على حدٍ سواء، الراغبين في تحسين أدائهم.


الميزات الذكية والتحكم المنزلي

يُقدّم سوار Xiaomi Band 10 Pro مجموعةً من الوظائف الذكية التي تتجاوز تتبّع اللياقة البدنية. إذ يُمكن للمستخدمين التحكّم عن بُعد في تشغيل الموسيقى، وتحديد موقع هواتفهم، وإدارة الإشعارات، وضبط المنبهات، والاطلاع على توقعات الطقس، وحتى التحكّم في أجهزة المنزل الذكية المتوافقة. وهو يدعم منتجات Mijia للمنزل الذكي، بما في ذلك مكيفات الهواء، والمكانس الكهربائية الروبوتية، وأجهزة تنقية الهواء، وغيرها.

عمر بطارية طويل ومقاومة للماء

يعمل الجهاز القابل للارتداء ببطارية سعتها 350 مللي أمبير، تكفي لشحنة واحدة لمدة تصل إلى 21 يومًا من الاستخدام العادي. ومع تفعيل خاصية الشاشة الدائمة، يصل عمر البطارية إلى 8 أيام. يدعم الجهاز مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، مما يجعله مناسبًا للسباحة والاستحمام والارتداء اليومي.

يتصل سوار Xiaomi Band 10 Pro عبر تقنية Bluetooth 5.4، ويدعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث، ونظام iOS 14.0 أو أحدث. 

يحتوي الصندوق على السوار الذكي، وقاعدة الشحن، ودليل البدء السريع.

سوار شاومي باند 10 برو شاشة AMOLED عمر بطارية سوارة شاومي باند 10 برو تقنية Bluetooth 54

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