وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر بالمنطقة، خلال اتصالات هاتفية، اليوم الاثنين، بينه وبين كل من: وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى والتقييمات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق؛ لضمان إنجاح المسار الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد، على أن دفع عملية التفاوض يمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة، تضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وخفض حدة التصعيد، وإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن الرؤى توافقت على أن الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل “الخيار الأوحد” لتسوية النزاعات، وتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار.