اليونان تعتقل فلسطينيا للاشتباه في تخطيطه لاستهداف سفينة إسرائيلية

أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما في جزيرة كريت، للاشتباه في ارتباطه بحركة حماس والتخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي، وفق ما أوردته وسائل إعلام يونانية.

وذكرت التقارير أن المشتبه به، الذي كان يعمل في أحد الفنادق بالجزيرة، أُلقي القبض عليه مساء أمس، وسط معلومات تشير إلى أنه كان يخطط لاستهداف سفينة سياحية إسرائيلية كان من المقرر أن ترسو في كريت الثلاثاء المقبل.

وقالت الشرطة اليونانية إن التحقيقات الأولية أظهرت وجود صلات بين المشتبه به وعدد من الأشخاص الذين اعتُقلوا مؤخرًا في قبرص للاشتباه في تورطهم بأنشطة إرهابية، مشيرة إلى أنه تلقى تدريبات مرتبطة بحركة حماس.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية وتحديد طبيعة المخطط المشتبه به، فيما تُصنف حماس منظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان.