تحرك الدفعة الـ209 من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

تحركت الدفعة الـ209 من شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وكانت باحة معبر رفح الخارجية شهدت في وقت مبكر من صباح اليوم /الأحد/ اصطفاف الدفعة الـ209 من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البري.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري إن الشاحنات ضمن قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة »، تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

وأضاف الهلال الأحمر، أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة، بلغ نحو 46 ألف شاحنة حملت أكثر من 995 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.