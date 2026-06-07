كيف تدير الأجهزة الاستخباراتية مصالحها بعيدا عن الدبلوماسية المعلنة؟.. خبير يجيب

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن مفهوم “الحليف الكامل” غير موجود في عالم الاستخبارات، موضحًا أن جميع الدول الحليفة تمارس أنشطة تجسسية متبادلة بهدف جمع المعلومات وتحقيق مصالحها القومية.

وقال الشرقاوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن “كل جهاز استخبارات يعمل كوسيلة إنذار مبكر لجمع المعلومات وتحقيق التفوق لدولته”، مشيرًا إلى أن ذلك لا يرتبط بطبيعة التحالفات بقدر ما يرتبط بتضارب المصالح.

وأضاف أن الاختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل في بعض الملفات الإقليمية، خصوصًا تجاه إيران، قد يدفع كل طرف لمتابعة تحركات الآخر داخل دوائر صنع القرار، لضمان عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تمس مصالحه.

وأوضح أن واشنطن تميل إلى “توازنات واتفاقات مؤقتة” في الإقليم، بينما تميل إسرائيل إلى “حسم جذري للتهديدات”، وهو ما يخلق فجوة في الرؤى الاستراتيجية بين الجانبين رغم التحالف الوثيق.