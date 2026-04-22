أنباء عن توقيف مشتبه به بالتجسس داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مرئية، بأن الجهات الأمنية في قطاع غزة أوقفت شخصًا يُشتبه بتورطه في أنشطة تجسسية لصالح جهات مرتبطة بالاحتلال، وذلك داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.



وبحسب المصادر، فإن الموقوف اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بتصوير مواقع حساسة داخل المستشفى، من بينها غرف الجرحى والمصابين، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى جمع معلومات ميدانية.



ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مؤكدة من الجهات الأمنية أو وزارة الصحة في غزة بشأن تفاصيل الواقعة أو هوية الموقوف، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.



ويأتي ذلك في ظل ظروف أمنية وإنسانية معقدة يشهدها القطاع، حيث تتكرر التحذيرات من محاولات جمع معلومات داخل المنشآت المدنية، خاصة المرافق الطبية، التي تُعد من أكثر المواقع حساسية خلال النزاعات.