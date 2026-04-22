رئيس فنلندا: التنسيق مع الدول العربية ضرورة في ظل تغير النظام الدولي

احتضنت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اللقاء العربي - الفنلندي، والذي عقد بمشاركة وحضور ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وكان الرئيس الفنلندي وصل إلى مقر الأمانة العامة ظهر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث كان في استقباله الأمين العام للجامعة، وذلك في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور السياسي بين الجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير العلاقات العربية الفنلندية، خاصة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي وأمن الطاقة والغذاء.

التنسيق مع الدول العربية يمثل أهمية كبيرة

وأكد ستوب، خلال كلمته، أن التنسيق مع الدول العربية يمثل أهمية كبيرة في لحظة تشهد تغيرا جذريا في النظام الدولي، مشيرا إلى أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية الفاعلة.

وشدد على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة، بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة، مؤكدا أن مؤسسات النظام الدولي يجب أن تعكس الواقع الحالي لا الظروف التي تأسست في ظلها منذ عام 1945.

وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، معتبرا أن التعاون المشترك يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

كما أعرب عن تقدير فنلندا لجهود الدول العربية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات العربية، لا سيما في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات البشرية.

من جانبه، رحب أبو الغيط بالرئيس الفنلندي، مؤكدا حرص الجامعة العربية على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز الحوار بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الفنلندي وصل القاهرة الثلاثاء في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسئولين المصريين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.