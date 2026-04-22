الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس فنلندا: التنسيق مع الدول العربية ضرورة في ظل تغير النظام الدولي

الديب أبوعلي

احتضنت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال اللقاء العربي - الفنلندي، والذي عقد بمشاركة وحضور ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وكان الرئيس الفنلندي وصل إلى مقر الأمانة العامة ظهر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث كان في استقباله الأمين العام للجامعة، وذلك في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور السياسي بين الجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير العلاقات العربية الفنلندية، خاصة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها التغير المناخي وأمن الطاقة والغذاء.

التنسيق مع الدول العربية يمثل أهمية كبيرة

وأكد ستوب، خلال كلمته، أن التنسيق مع الدول العربية يمثل أهمية كبيرة في لحظة تشهد تغيرا جذريا في النظام الدولي، مشيرا إلى أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية الفاعلة.

وشدد على ضرورة دعم دور الأمم المتحدة، بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة، مؤكدا أن مؤسسات النظام الدولي يجب أن تعكس الواقع الحالي لا الظروف التي تأسست في ظلها منذ عام 1945.

وأضاف أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع العالم العربي، معتبرا أن التعاون المشترك يمثل فرصة واعدة لتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

كما أعرب عن تقدير فنلندا لجهود الدول العربية في التعامل مع الأزمات الإنسانية، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات العربية، لا سيما في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات البشرية.

من جانبه، رحب أبو الغيط بالرئيس الفنلندي، مؤكدا حرص الجامعة العربية على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتعزيز الحوار بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الفنلندي وصل القاهرة الثلاثاء في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسئولين المصريين في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

لتقليل تكلفة الكهرباء.. كيف تنتقل من العداد الكودي إلى نظام الشرائح وتدفع أقل؟

لتقليل تكلفة الكهرباء.. كيف تنتقل من العداد الكودي إلى نظام الشرائح وتدفع أقل؟

ضياء العوضي

الخارجية المصرية حسمت الأمر.. ما السبب الحقيقي لوفاة ضياء العوضي؟

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد