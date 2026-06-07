البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل ختام العام الدراسي لأبناء دار سيدة السلام بمساكن شيراتون

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، حفل ختام العام الدراسي 2025 - 2026 لأبناء وبنات دار سيدة السلام، لذوي الهمم بمساكن شيراتون، وذلك بدار بمسرح سان جورج، بمصر الجديدة.

شارك في الاحتفال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول الدار، والسيدة سونيا صليب، مديرة الدار، والأخوات الراهبات اللواتي يخدمن بالدار، حيث تضمن اليوم أوبريت بعض من الفقرات، من إعداد وتقديم أبناء وبنات الدار من ذوي الهمم.

وفي كلمته، أعرب الأب البطريرك عن شكره وتقديره إلى نيافة الأنبا باخوم، وجميع مسؤولي الدار، لما يبذلونه من مجهودات كبيرة، لخدمة أبناء وبنات الدار على كافة المستويات، مشيرًا إلى جميع خدمات دار سيدة السلام، التي تقدمها للجميع دون تمييز أو تفرقة.

وأكد غبطة البطريرك لذوي القدرات الخاصة أنهم سبب سعادة لمن حولهم، لأنهم يقومون بإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الآخرين اليوم، وفي جميع الأوقات، مختتمًا الاحتفال بتكريم أبناء وبنات الدار، والتقاط الصور التذكارية معهم.