الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي : يجب تكثيف الجهود لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة .. رئيس فنلندا : وجدت في مصر تغيرات كثيرة أبرزها طرق وبنية تحتية جديدة | أخبار التوك شو

هاني حسين

 نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


الرئيس السيسي: يجب خلق بيئة مواتية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا وتشجيع الاستثمارات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عقد مباحثات معمقة وبنّاءة حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع رئيس فنلندا، موضحا: “تشاورنا وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث توافقنا على ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على استكشاف فرص ومجالات جديدة للشراكة بيننا، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان”.


الرئيس السيسي: أمن الدول العربية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس فنلندا تناولت كذلك عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط، الذي يشهد العديد من التطورات التي امتدت تداعياتها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

الرئيس السيسي : يجب تكثيف الجهود لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع رئيس فنلندا تطرقت إلى القضية الفلسطينية، حيث أكدتُ له أهمية عدم السماح بتشتيت الانتباه عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة متفاقمة وانتهاكات مستمرة، وشددتُ على ضرورة تكثيف الجهود لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب في غزة.

رئيس فنلندا: وجدت في مصر تغيرات كثيرة أبرزها طرق وبنية تحتية جديدة
وجه ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، قائلا:" وجدت تغيرات كثيرة وطرقا جديدة وبنية تحتية جديدة، ويمكن الشعور بالتطور الذي حدث في مصر".

ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


المهن الموسيقية تكشف تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر .. فيديو
أكد طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الجميع في حالة حزن بسبب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الفنان هاني شاكر، موضحًا أن النقابة حذرت أكثر من مرة من تداول الأخبار غير الصحيحة، معربًا عن عتابه الشديد على بعض من ينشر أخبار غير صحيحة عن هاني شاكر.


بكري : الأمن العربي في مواجهة تحديات متصاعدة .. وتحذيرات من مخاطر التفكيك الإقليمي
حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، من تصاعد التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" يظل التهديد الرئيسي للأمة العربية، في ظل سعيه المستمر للهيمنة على المنطقة.
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام الماضية عن الفنان هاني شاكر، وأن معظمها غير صحيح، مشيرًا إلى أن الفنان يتلقى العلاج في باريس.

الحكومة شغالة.. أحمد موسى: مفيش سلعة مش موجودة في مصر منذ كورونا وحتى الآن
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم للحديث عن تداعيات التوترات الإقليمية على مصر .

عراقجي: الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انتهاكا لوقف إطلاق النار
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الحصار الأمريكي للمواني الإيرانية يعد عملا حربيا وانتهاكا لوقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


تنسيق كبير بينهم.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني والإعلام الصهيوني طلعوا في نفس الوقت عشان يهاجموني
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الإخوان والموساد الإسرائيلي .

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

دراجة

بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

BMW

بي إم دبليو تستبدل الروبوتات بالبشر لتصنيع السيارات الكهربائية

إطارات السيارة

كم مرة يجب عليك فحص إطارات سيارتك.. إليك الطريقة الأفضل

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

