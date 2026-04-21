رئيس فنلندا: وجدت في مصر تغيرات كثيرة أبرزها طرق وبنية تحتية جديدة

وجه ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، قائلا:" وجدت تغيرات كثيرة وطرقا جديدة وبنية تحتية جديدة، ويمكن الشعور بالتطور الذي حدث في مصر".



وقال ستوب في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي: "هناك نزاعات محلية تتحول إلى إقليمية ودولية حول العالم ".

وتابع: " نحن بحاجة إلى قوى دولية تبحث عن الحلول للمشكلات التي تواجه العالم".

وأكمل رئيس فنلندا: "أشكر مصر على العمل الذي تقوم به من أجل إحلال الاستقرار والبحث عن الحلول السلمية لما يحدث في غزة أو النزاع الحالي في إيران".

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عقد مباحثات معمقة وبنّاءة حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع رئيس فنلندا، موضحا: “تشاورنا وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث توافقنا على ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على استكشاف فرص ومجالات جديدة للشراكة بيننا، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان”.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فنلندا:" كما أكدنا خلال مباحثاتنا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وخلق بيئة مواتية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين".