الرئيس السيسي: يجب خلق بيئة مواتية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا وتشجيع الاستثمارات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عقد مباحثات معمقة وبنّاءة حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع رئيس فنلندا، موضحا: “تشاورنا وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث توافقنا على ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، والعمل على استكشاف فرص ومجالات جديدة للشراكة بيننا، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان”.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس فنلندا:" كما أكدنا خلال مباحثاتنا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وخلق بيئة مواتية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين".

وتابع: "وفي هذا السياق، فإنني أثمن اصطحاب فخامة الرئيس لوفد رفيع من رجال الأعمال والمستثمرين الفنلنديين، بما يعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، خاصة في ضوء ما تشهده مصر من فرص استثمارية واعدة وتطور غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية".

واستطرد: “كما ناقشتُ وفخامة الرئيس ألكسندر ستوب سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، لا سيما تلك التي تتمتع فيها فنلندا بخبرات رائدة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والصناعات الخشبية، والتعدين. وأكدنا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم جهود مصر في تطوير منظومة التعليم، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي”.