الرئيس السيسي: نرحب بجهود احتواء التصعيد بالمنطقة وتهيئة المناخ لتحقيق التهدئة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: “إننا نرحب بالهدنة الحالية لاحتواء التصعيد بالمنطقة وتهيئة المناخ لتحقيق التهدئة المنشودة واحتواء الصراع”.



وجدد الرئيس السيسي رفض مصر الكامل وإدانتها للاعتداءات غير المبررة ضد دول الخليج والدول العربية الشقيقة، ويؤكد ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي.

وأكد أهمية عدم السماح بتشتيت الانتباه عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وضمان الالتزام ببنود وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وحدة الحفاظ على الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد حتى تحقيق التسوية العادلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره الفنلندي الأوضاع في لبنان وليبيا والتوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان، وأكد على ثوابت الموقف المصري الداعي للحفاظ على وحدة السودان وعدم تقسيمه.



