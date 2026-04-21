الرئيس السيسي: مصر لديها فرص استثمارية واعدة وتطوير غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



ورحب الرئيس السيسي بنظيره الفنلندي في مصر ويشيد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال الرئيس السيسي، إن مصر لديها فرص استثمارية واعدة وتطوير غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما يمكن أن تلعبه فنلندا في هذا الإطار.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

و من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



