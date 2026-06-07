شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: لن نتخلى عن قوتنا النووية أبدا

أكدت كوريا الشمالية في أحدث رسائلها السياسية لأمريكا التي تريد أن تصادر اليورانيوم المخصب بنسبة عالية لدى طهران، أن على الآخرين أن يتخلوا عن أحلام اليقظة.

تؤكد كوريا الشمالية على دعمها لإيران وموقفها ضد العدوان عليها، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أنها عصية على الكسر، وأنه لديها بالفعل عشرات الصواريخ النووية الجاهزة للإطلاق عند أول تهديد حقيقي.

في هذا السياق ، أكدت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وأحد أبرز المسؤولين في الحزب الحاكم، أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية.

واعتبرت شقيقة الزعيم أن هذا الملف "غير قابل للتفاوض على الإطلاق".

وقالت كيم يو جونج تصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، بأن "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق، ولن نتسامح مع أي تهديد".



وشددت على هذه التصريحات قبل زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى بيونج يانج، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بشأن أمن شبه الجزيرة الكورية.

وتعد كيم يو جونج، التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الحاكم، من أبرز الشخصيات المؤثرة في رسم سياسات كوريا الشمالية، خصوصاً في ملفات العلاقات الخارجية والأمن.