منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ، وهذا بخلاف ما دمرته قبلها في ساعات أمس السبت.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 13 ساعة، في واحدة من أكبر عمليات التصدي للهجمات الجوية منذ اندلاع الحرب.



وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات الاعتراض جرت بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وشملت 13 منطقة روسية إضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود.

وامتدت الهجمات إلى عدة مناطق في وسط روسيا، فضلا عن منطقتي لينينجراد وبسكوف في شمال غربي البلاد، كما شملت العاصمة موسكو.

نشر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين سلسلة تحديثات حول عمليات الدفاع الجوي، فيما أظهر إحصاء غير رسمي إسقاط 14 طائرة مسيّرة في محيط العاصمة خلال التصدي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، واتساع نطاقها ليشمل العمق الروسي.