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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم BYD أتو 3 موديل 2026 الجديدة؟

BYD أتو 3
BYD أتو 3
صبري طلبه

تنتمي السيارة BYD أتو 3 موديل 2026 إلى فئة السيارات الكهربائية، والتي تقدم عالميًا عبر منظومة تشغيل كهربائية بالكامل، إلى جانب حزمة من التجهيزات، وتصميم الكروس أوفر الرياضي.

محرك BYD أتو 3 موديل 2026

تنتج المنظومة الكهرباية للمحرك قوة إجمالية تبلغ 201 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 310 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 60.48 كيلوواط ساعة، بينما تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 420 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

BYD أتو 3 موديل 2026

تسارع BYD أتو 3 موديل 2026

يمكن للسيارة BYD أتو 3 موديل 2026 التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

تجهيزات BYD أتو 3 موديل 2026

زُودت السيارة بمجموعة من التجهيزات التقنية حيث تضم شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تتيح الوصول إلى العديد من الوظائف التشغيلية والترفيهية بسهولة، كما تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

BYD أتو 3 موديل 2026

كما تحتوي المقصورة على شاشة عدادات رقمية بقياس 5 بوصات لعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، ونظام تكييف هواء، ومجموعة متنوعة من أنظمة الراحة والسلامة التي تعزز من مستويات الأمان، وتشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرات للمتابعة.

BYD أتو 3 موديل 2026

وتضم السيارة مجموعة من الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل المساندة وتقنيات دعم السائق التي تعمل على تحسين مستويات الحماية وتقليل مخاطر الحوادث، ابرزها الثبات الالكتروني، ومانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى مثبت سرعة.

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