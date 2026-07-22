مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضا بواقع 40.85 نقطة، ما يعادل نسبة 0.40%، ليبلغ مستوى 10066.51 نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 113 مليونا و958 ألفا و317 سهما، بقيمة 321 مليونا و696 ألفا و120.641 ريال، عبر تنفيذ 22745 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و186 مليونا و628 ألفا و815.868 ريال، مقابل 606 مليارات و496 مليونا و319 ألفا و60.596 ريال، في الجلسة السابقة.