مجمع كهنة المحلة الكبرى يناقش ترتيبات الخدمة الرعوية ويهنئ الأنبا أغناطيوس بالعيد الرابع لسيامته

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، أمس، اجتماعهم الدوري بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام للإيبارشية.

خدمة الكهنوت

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة روحية ألقاها نيافته عن "خدمة الكهنوت"، كما تم مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع هنأ الآباء الكهنة نيافة الأنبا أغناطيوس بالعيد الرابع لسيامته أسقفًا عامًا على الإيبارشية.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل الرعوي بروح التعاون والمحبة بين الآباء الكهنة، بما يسهم في دعم الخدمة وتلبية احتياجات أبناء الإيبارشية، فيما أعرب نيافته عن تقديره لمشاعر المحبة التي أظهرها الآباء الكهنة، متمنيًا أن يبارك الله خدمتهم ويمنحهم القوة والحكمة في أداء رسالتهم الكهنوتية.