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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لاختيار المدير الفني الجديد .. تعرف على التفاصيل

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، أن ملف المدير الفني الجديد يقترب من الحسم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه على موقع فيسبوك،  أن هناك مفاضلة حالية بين مدربين من أوروبا، إلى جانب المدرب المغربي حسين عموتة، مشيرًا إلى أن فرص الأخير قد تكون أقوى في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع أحد المدربين الأوروبيين.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتجه لحسم القرار النهائي قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي سريعًا، تمهيدًا لبدء المدير الفني الجديد مهامه في منتصف الشهر الحالي.

الأهلي ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي  

أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة. 

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة. 

فيما عبر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معه، في إطار حرصه على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عمل معها.

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