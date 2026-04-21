الرئيس السيسي: مصر لديها فرص واعدة وتطوير غير مسبوق في البنية التحتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفنلندي، بقصر الاتحادية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفنلندي إلى مصر، حيث شهد اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس السيسي بنظيره الفنلندي في مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومؤكدًا حرص الدولة المصرية على تطوير التعاون المشترك في ظل ما تشهده من طفرة في مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدور الذي يمكن أن تلعبه فنلندا في دعم هذا المسار خلال الفترة المقبلة.