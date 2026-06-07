مديرية العمل ببنى سويف تواصل جهودها لتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل ببني سويف ندوة توعوية بمدرسة التوفيق، ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" وذلك بحضور محمود باسل مدير عام المديرية،المهندس نجاح محمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، الكيميائي مصطفى زهران مفتش السلامة، وذلك تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز،وضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير حسن رداد لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.



تضمنت الندوة التوعوية كلمة لمدير العمل تناول فيها مستجدات القانون 14 لسنة 2025 فى مجال السلامة والصحة المهنية وأهمية نشر ثقافة السلامة وخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، موضحاً أهمية التوسع في عقد مثل تلك الندوات لكافة العاملين بالقطاع الحكومى والخاص للوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها والحفاظ على العنصر البشرى من العاملين والمترددين على أى منشأة، والحفاظ على الممتلكات من المخاطر المحتملة فى بيئة العمل بما يسهم فى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن خال من المخاطر .

فيما تحدث الكيميائى مصطفى زهران،عن خطة الطوارىء ومخاطر بيئة العمل وأبرز المخاطر داخل المدارس وسبل الوقاية منها وإجراءات الطوارىء والإخلاء والفحص الدوري لوسائل مكافحة الحريق والتوصيلات الكهربائية لضمان بيئة تعليمية آمنة.