جدار السفارة الأمريكية في برازيليا يتعرض للتخريب وسط توتر العلاقات بين البلدين

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تعرض أحد جدران السفارة الأمريكية في العاصمة البرازيلية /برازيليا/ للتخريب، اليوم الخميس، في ظل استمرار التوترات بين البلدين.

وأفادت الشرطة البرازيلية بأنها ألقت القبض على رجل على خلفية حادث التخريب، لكنها أفرجت عنه لاحقا، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وقد كتب على جدار السفارة عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية تشن الحروب وتجني الأرباح من الموت" باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

وتأتي هذه الكتابات المناهضة للحكومة الأمريكية، في وقت فرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية عالية على بعض السلع البرازيلية، وألغى تأشيرة السفير البرازيلي في واشنطن.

وأصدرت السفارة الأمريكية في برازيليا بيانا أكدت فيه التزامها بحماية البرازيليين وموظفيها.

ولم تُعلق الحكومة البرازيلية على الحادث.