التمويل المزور.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع الأوراق للحصول على قروض إلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتزوير الأوراق الثبوتية بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير وإصطناع الأوراق الثبوتية للمواطنين لإستخدامها فى تسهيل حصولهم على قروض ورصيد إئتمانى من التطبيقات والمنصات الإلكترونية للتمويل والقروض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (6 أختام أكلاشيه لشركات وهمية – عدد من مفردات المرتب مصطنعة بالكامل ببيانات مستفيدين – 41 خط هاتف محمول – عدد من البطاقات الشخصية وكروت الدفع الإلكترونى – عدد من رخص القيادة وكروت التأمين الصحى "جميعها مزورة").

وبمواجهته إعترف بقيامه بإصطناع المستندات الثبوتية لمنح "عملائه" تسهيلات للحصول على رصيد إئتمانى على قروض من المنصات الإلكترونية بأوراق مزورة مقابل تحصله على نسبة من قيمة المبالغ المالية التى يتحصلون عليها.. وأمكن تحديد وضبط عدد "5 أشخاص" من عملائه (مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) .

وبمواجهتهم أقروا بإستخدام الأوراق الثبوتية المزورة فى الحصول على قروض وتمويل من التطبيقات الإلكترونية ، وأقر بإصطناعه للأوراق والأختام لدى (مالكا مكتبتين ومالك محل تصنيع أكلاشيهات – مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "حدائق القبة ، المرج") "أمكن ضبطهم".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





