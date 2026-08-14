كانتا تنقلان أسلحة لأوكرانيا.. روسيا: قصفنا سفينتين وميناء إسماعيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفينتين كانتا ترافقان سفناً تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الضربات شملت أيضاً محطة قطار في ميناء إسماعيل الأوكراني، مشيرة إلى أنها تُستخدم لشحن المعدات العسكرية.



ضربات ليلية على الموانئ والسكك الحديدية



أكدت الوزارة استمرار استهداف الموانئ والبنية التحتية وخطوط إمداد قوات كييف.

وأشارت إلى تدمير قاطرتين بحريتين جنوب غرب نيكولايف المطلة على البحر الأسود، إلى جانب استهداف موقع للسكك الحديدية في أوديسا.

كما استهدفت المسيّرات الروسية محطة السكك الحديدية في ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا، والتي قالت إنها كانت تُستخدم لتخزين ونقل المعدات العسكرية والوقود،

وامتدت الضربات لتشمل مركزاً لوجستياً في منطقة بروفاري بمقاطعة كييف.



رد أوكراني باستهداف ميناء روسي



من جهتها، أعلنت أوكرانيا استهداف ميناء أوست لوجا الروسي على بحر البلطيق.

وقال المسؤول المحلي ألكسندر دروزدينكو عبر "تيليجرام" إن هجوماً بالطائرات المسيرة تسبب بأضرار في منطقة الميناء الذي يعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الروسي، دون ذكر تفاصيل عن حجم الخسائر.



وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مصدر الأربعاء أن محطة روسية لتصدير الحبوب في نوفوروسيسك علّقت عملها بعد هجمات أوكرانية ليلية بطائرات مسيّرة.



وأكدت شركة "دميترا هولدينج" المالكة للمحطة تعرض المنشأة لأضرار، مشيرة إلى أن "العمليات متوقفة حالياً ويجري تقييم الأضرار".

