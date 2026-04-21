ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أوقف مؤقتاً خطط سفره إلى باكستان، ضمن تحركات مرتبطة بمفاوضات مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش في اجتماعات خاصة إمكانية إلغاء الرحلة بشكل كامل، في ظل مؤشرات على عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن مطالب واشنطن المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم.

وأضاف مصدر آخر أن قرار تعليق الزيارة جاء بعد عدم التزام إيران بعقد الاجتماع المتفق عليه، ما أدى إلى تجميد التحرك الدبلوماسي مؤقتاً.