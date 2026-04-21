متحدث الوزراء: دعم قوي للخليج وتحركات دبلوماسية لاحتواء الحرب مع إيران

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تناول تواجد الموقف المصري تجاه الحرب ضد إيران، مؤكدا ثوابت مصر تجاه دعم أشقاء الخليج العربي، وتعزيز صمودهم تجاه ما تم مشاهدته من تصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن مصر أدانت على كافة المستويات الهجمات ضد الأشقاء فى دول الخليج العربي، والتأكيد علي أنه بجانب الدعم المصري للأشقاء فى دول الخليج وإدانة الهجمات والإعتدءات التي تعرضت لها.

وتابع أن مصر نسقت مع كافة القوي الإقليمية والدولية للدفع نحو مسار تفاوضي سياسي ودبلوماسي يهدف لوقف الحرب وإحتواء الأزمة.