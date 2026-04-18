أحمد موسى: بيان كاذب منسوب لمجلس الوزراء يدعي غلق المحال في الـ10 مساء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك حرب شائعات تستهدف الدولة المصرية والمصريين .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انتشر مؤخرا بيان كاذب منسوب لمجلس الوزراء يلزم فيه المحال بالإغلاق في تمام الساعة 10 مساء ".

وأضاف أحمد موسى :" لم يصدر أي بيان من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أي تحديث بشأن مواعيد غلق المحال التجارية ".



وأكمل أحمد موسى :" بلدنا مستهدفة بحرب من الشائعات وفيه ناس بتطلع تتكلم كلام سم ضد البلد ومؤسساتها ".



وتابع :" اللي بيروج لشائعات وأكاذيب ضد البلد هيروح من ربنا فين"، مضيفا:" إحنا شفنا أعداء الوطن ركبوا مع الإخوان في مركبهم ".