البلد كانت متفتتة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تحمل مسئولية الدولة في ظرف تاريخي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تحمل مسئولية قيادة الدولة في ظرف تاريخي وفي وقت كان كل شيء في الدولة متفتت .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" البلد كانت ضايعة بعد أيام حكم الاخوان وكان كل حتى في البلد متفتتة ".



وأضاف موسى :"الإرهاب كان في كل مكان وكان بيبقى عندنا ٣٠ و٤٠ حادث إرهابي في اليوم ومكانش فيه استثمار واقتصاد".



وأكمل:"في أيام حكم الاخوان مفيش طوبة اتبنيت في مصر وبعد حكم الإخوان قامت ثورتنا العظيمة ٣٠ يونيو ثم بيان البطل عبد الفتاح السيسي والانحياز للشعب المصري "

