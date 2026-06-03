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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ.تل سبعة مدنيين في هجوم مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب بروسيا

روسيا وأكرانيا
روسيا وأكرانيا
محمد على

قالت وسائل إعلام روسية إن سبعة مدنيين قتــ..لوا وأصيب 11 آخرين في هجوم بمسيرة أوكرانية على حافلة ركاب  بجمهورية دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

وكتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد ارتكب النازيون الأوكرانيون عدوانا جديدا غير مسبوق وغير إنساني فجر اليوم"، إذ هاجمت طائرة مسيرة قتالية في مدينة يناكييفو حافلة متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول.

وأضاف أنه قتل في الهجوم 7 مدنيين، حسب المعلومات الأولية، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ويتلقون جميعا الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب بوشيلين عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لروسيا اليوم.

وقد تصاعدت الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، أمس، مع إعلان موسكو السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك، وإعلان كييف إسقاط مئات الطائرات المسيّرة الروسية خلال الليلة قبل الماضية، في وقت تبادل فيه الطرفان الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات المتواصلة على مناطق سكنية وبنى تحتية في الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات مجموعة قوات «الجنوبية» سيطرت على بلدة فاسيليفكا في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت ورشات لإنتاج الطائرات المسيّرة بعيدة المدى ومواقع تجهيزها وإطلاقها، إضافة إلى منشآت للطاقة والنقل والموانئ يستخدمها الجيش الأوكراني.

وأوضحت الوزارة أن الضربات الروسية استهدفت أيضاً نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 137 منطقة.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1325 جندياً على مختلف محاور القتال، فيما أعلنت موسكو إسقاط 233 طائرة مسيّرة أوكرانية وتسع قنابل جوية موجهة.

وفي الأثناء أعلنت السلطات في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، مقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات وإصابة خمسة أشخاص، إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مبنى سكنياً في مدينة جينيتشيسك المطلة على البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيّرة استهدفت عدة مدن أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية.

وقالت السلطات إن شخصاً قُتل في مدينة خيرسون جنوب البلاد، فيما أصيب ثمانية أشخاص في مدينة تشيرنيهيف الشمالية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو عشرة آلاف شخص عقب الضربات.
كما أصيب سبعة أشخاص في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، وأربعة آخرون في خاركيف، وشخص في زابوريجيا، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين على الأقل في خيرسون.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت خلال الليل 265 طائرة مسيّرة من طرز مختلفة، بينها «شاهد» و«جيربيرا» و«إيتالماس»، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت 228 منها.

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