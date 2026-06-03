قرار مُثير للجدل في البنتاجون.. وزير الدفاع الأمريكي يُوقف ترقية 9 ضباط بحرية دفعة واحدة

أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول الاثنين بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث منع ترقية 9 ضباط في البحرية، بينهم 3 نساء ورجلان أسودان، إلى رتبة أميرال خلفي (نجمة واحدة).

وكان كل ضابط من الضباط التسعة قد تم اختياره للترقية من قبل لجنة من كبار أمراء البحرية قبل استبعاده من قائمة المرشحين لرتبة أميرال.

وأكد عدد من المسئولين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع لصحيفة نيويورك تايمز أن نظام الترقية يهدف إلى أن يكون قائماً على الجدارة وغير مُسيّس، لكنهم أجمعوا على أن تصرفات هيجسيث غير مألوفة على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير نيويورك تايمز، تنص قواعد البنتاجون على أنه لا يجوز لوزير الدفاع استبعاد الضباط من قائمة الترقية إلا في حالات القصور العقلي أو الأخلاقي أو المهني الذي قد يؤثر على أدائهم في منصبهم الجديد.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن "الترقيات العسكرية تُمنح لمن يستحقها"، رافضاً تقديم أي تفسير لتصرفات هيجسيث لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف "لن تأخذ الإدارة لون بشرة أي فرد من أفراد الخدمة أو جنسه في الاعتبار عند الترقية."