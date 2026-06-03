تصعيد مُتبادل.. تعطيل مطار «بولكوفو» وإسقاط 30 مُسيّرة أوكرانية.. وانفجارات في سومي وخاركيف

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وجود تهديد من طائرات مسيّرة في سانت بطرسبرج، حيث أوضحت في بيان أنه "تم الإعلان عن وجود تهديد من طائرات مسيّرة في سانت بطرسبرج، ومن المحتمل حدوث انقطاعات في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول".

وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة لينينحراد، ألكسندر دروزدينكو، عن تدمير 30 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

وتم فرض قيود مؤقتة على وصول ومغادرة الطائرات في مطار بولكوفو.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار هزّ مدينة خاركيف وسط دويّ صفارات الإنذار.

وبحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تُسمع صفارات الإنذار في معظم أنحاء منطقة خاركيف.

وفي وقت سابق، هزّت سلسلة انفجارات مدينة سومي شمال أوكرانيا، وسمعت صفارات الإنذار في معظم أنحاء منطقة سومي.

وفي وقت سابق، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنّت هجومًا واسع النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ليلًا ردًا على هجمات إرهابية على الأراضي الروسية.