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تعالي البيت|مسئول بتعليم القليوبية يساوم أم لنقل نجلها والنيابة الإدارية تتدخل|تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعالي البيت|مسئول بتعليم القليوبية يساوم أم لنقل نجلها والنيابة الإدارية تتدخل|تفاصيل

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو صادم لمسئول تعليمي في القليوبية يتجاوز بالكلام مع ولية أمر تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة لأخرى داخل مكتبه ، حيث طلب منها أن تذهب معه لبيته مقابل الاستجابة لمطالبها الخاصة بتعليم أولادها.

ومن جانبها قامت ولية الأمر بتوثيق مساومة المسئول التعليمي بالقليوبية و تجاوزه معها في الكلام بشكل غير اخلاقي وتغزله فيها بالصوت و الصورة ، عن طريق تصوير فيديو للمسئول أثناء كلامه بدون أن يدري بعملية التصوير .

حيث قال المسئول التعليمي  لولية الامر في الفيديو المتداول : ذنبي أنك حلوة و شديتيني و عينيكي بتوديني في حتة تانية .. تعالي نروح البيت ساعتين ؟ 

أول رد من التعليم

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أنه بمجرد انتشار الفيديو على فيس بوك ، تقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية ومن المقرر أن يصدر محافظ القليوبية قرارت جديدة خلال الساعات القادمة.

ردود أفعال غاضبة

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو المتداول بتعليقات غاضبة ، مطالبين بضرورة محاسبة هذا المسئول بعقوبات رادعة 

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يصدر منه حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق حتى الآن بشأن الفيديو المتداول الذي أثار جدلا واسعا على فيس بوك ، إلا أنه يتابع بإهتمام إجراءات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتعامل مع الواقعة وينتظر نتيجة التحقيقات .

يذكر أيضا أنه كانت قد شهدت بعض المدارس وقائع تحرش بالأطفال خلال العام الدراسي الحالي ، فمثلا أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،بيانا عاجلا بشأن الفيديو الذي تم تداوله بشأن تعرض تلميذة للتحرش على يد أحد مسئولي مدرسة بالجيزة ، حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها :

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

و وقتها علق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا : أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

مدرسة القليوبية مسئول تعليمي فيديو صادم

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