النقل تعلن تخفيض 50% على اشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل عن إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، من خلال تخفيض قيمة التذكرة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات (الأسبوعية - الشهرية - الربع سنوية)، وذلك تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب.



الاشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة

الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 560 جنية بنسبة تخفيض 50% ) .

الاشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة

الاشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنية بنسبة تخفيض 50% ) .

الاشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة

الاشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 4950 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنية بنسبة تخفيض 50% ).

