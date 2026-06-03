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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضربوا موظفًا بسلاح أبيض في القاهرة.. 3 أشخاص يواجهون الغرامة والحبس عامين

عقوبة
عقوبة
أميرة خلف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على 
3 أشخاص لقيامهم بالتعدي علي موظف بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته المنوه عنها، لخلافات بينهم وبين شقيقته .

وذلك بعد ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.


عقوبة التعدي على موظف عمومي 


 

نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

الأجهزة الأمنية عقوبة حبس موظف قانون العقوبات

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