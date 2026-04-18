أحمد موسى: حرب نفسية همجية تستهدف مصر لهز الثقة بين الشعب والقيادة السياسية

أكد الإعلامي احمد موسى، أنه هناك حرب نفسية يتم شنها على مصر وهي حرب همجية هدفها هز الثقة بين الشعب والقيادة السياسية.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحرب النفسية تستهدف تدمير كل ما يتم على أرض مصر".

وأضاف موسى :"تماسك الجيش المصري في ٢٠١١ أدى إلى حماية الدولة من السقوط".



وأكمل :"في أيام حكم الاخوان مفيش طوبة ابتنت في مصر وبعد حكم الاخوان قامت ثورتنا العظيمة ٣٠ يونيو ثم بيان البطل عبد الفتاح السيسي والانحياز للشعب المصري "



وتابع :" الرئيس السيسي تحمل مسئولية قيادة الدولة في ظرف تاريخي وكان كل حته فيها متفتتة".

