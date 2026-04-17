مصطفى بكري : الرئيس السيسي قال مصر هتبقى قد الدنيا .. والواقع جسّد صمود الدولة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن أكد أن “مصر هتبقى قد الدنيا”، وهو ما كان يثير تساؤلات في وقت كانت تمر فيه البلاد بظروف صعبة وصراعات داخلية.



وأضاف بكري في حلقة جديدة من برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض وقتها تساءل “كيف يحدث ذلك” في ظل وجود حكم الإخوان وتوترات داخلية، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من استعادة توازنها وتجاوز مرحلة شديدة الخطورة، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والاستقرار.

وأشار إلى أن ما تحقق جاء في ظل قيادة وطنية قررت مواجهة الإرهاب والتحديات، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت على الأرض، خاصة في سيناء، التي شهدت عمليات موسعة لتطهيرها من الإرهاب، رغم صعوبة الظروف.

وأكد أن الرئيس السيسي يعمل في ظروف بالغة التعقيد، لكنه مستمر في العمل ليلًا ونهارًا من أجل بناء الدولة، داعيًا إلى دعم حالة الاستقرار وعدم الانسياق وراء محاولات الإحباط المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.