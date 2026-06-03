بعد وفاة سهام جلال بسببها.. اكتشف أخطر مُضاعفات العمليات الجراحية وطرق الوقاية منها

وفاة سهام جلال بسبب مضاعفات الجراحة

النزيف والالتصاقات والعدوى أخطر مضاعفات العمليات

أثارت وفاة الفنانة سهام جلال، أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث عانت من انسداد في الأوعية الدموية استدعى خضوعها لعملية جراحية.

وكان سبب وفاة سهام جلال هو تعرضها لمضاعفات خطيرة بعد عملية جراحية ودخلت في غيبوبة وظلت تحت الرعاية الطبية حتى فارقت الحياة .

ووفقا لموقع missionsurgical نعرض لكم أهم مضاعفات ما بعد الجراحة:

تتراوح مضاعفات ما بعد الجراحة بين البسيطة والشديدة، وقد تؤثر على عملية التعافي والصحة العامة.

تظهر بعض المضاعفات فورًا، بينما قد تظهر مضاعفات أخرى بعد أيام أو أسابيع من العملية.

تشمل أكثر مضاعفات ما بعد الجراحة شيوعًا ما يلي:

العدوى

العلامات: احمرار، تورم، سخونة، ألم، وإفرازات في موقع الجراحة.

الوقاية: حافظ على النظافة الشخصية السليمة، واتبع تعليمات العناية بالجروح، وتناول المضادات الحيوية الموصوفة حسب التوجيهات.

الجلطات الدموية (تجلط الأوردة العميقة - DVT)

العلامات: تورم، ألم، احمرار، ودفء في الساق المصابة.

الوقاية: حافظ على نشاطك، وارتدِ جوارب ضاغطة، وتناول مميعات الدم إذا وصفها لك الطبيبتجنب الراحة المطولة في الفراش، ومارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا حسب توصية جراحك.

التهاب رئوي

الأعراض: السعال، والحمى، وصعوبة التنفس، وألم في الصدر.

الوقاية: مارس تمارين التنفس العميق، واستخدم جهاز قياس التنفس التحفيزي، وحافظ على نشاطك للحفاظ على نظافة رئتيك.

نزيف

العلامات: نزيف مفرط من موضع الشق، وكدمات، وتورم.

الوقاية: اتبع تعليمات الرعاية بعد العملية الجراحية، وتجنب الأنشطة المجهدة، وحافظ على منطقة الجراحة نظيفة وجافة.

الالتصاقات

العلامات: ألم مزمن، انسداد معوي، وصعوبة في الحركة.

الوقاية: يستخدم الجراحون تقنيات طفيفة التوغل لتقليل خطر الالتصاقات ويجب على المرضى اتباع إرشادات الحركة بعد الجراحة والحفاظ على رطوبة الجسم.

مضاعفات التخدير

الأعراض: الغثيان، والقيء، والتهاب الحلق، والارتباك.

الوقاية: ناقش تاريخك الطبي مع طبيب التخدير، واتبع تعليمات الصيام قبل الجراحة، واحرص على شرب كمية كافية من السوائل قبل الجراحة.

احتباس البول

الأعراض: عدم القدرة على التبول، والشعور بعدم الراحة، وألم أسفل البطن.

الوقاية: اشرب الكثير من السوائل، واتبع التعليمات الخاصة باستخدام القسطرة إذا كان ذلك مناسبًا، وأبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تواجه صعوبة في التبول.