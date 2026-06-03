قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد مُتبادل.. تعطيل مطار «بولكوفو» وإسقاط 30 مُسيّرة أوكرانية.. وانفجارات في سومي وخاركيف
لمواجهة تداعيات حرب إيران.. اليابان تقر ميزانية إضافية بقيمة 19 مليار دولار
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. انفجارات إسرائيلية تستهدف بلدتي دبين وبلاط
مُحللة سياسية: ترامب لن يحقق نجاحًا كاملًا من خلال رعاية وقف إطلاق النار في لبنان
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-6-2026
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء
مُرشّح مُعارض لإسرائيل يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في نيوجيرسي
أستاذ استشعار عن بُعد: درجات الحرارة في العالم الآن غير مسبوقة تاريخيًا والصيف يظهر مُبكرًا
بعد الحج.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام بإطلالة كاجوال | شاهد
مجموعة مصر.. «دي بروين» يُحذّر: الفوز على كرواتيا لا يضمن شيئًا في المونديال
تصل إلى 44 درجة مئوية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الاثنين المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة سهام جلال بسببها.. اكتشف أخطر مُضاعفات العمليات الجراحية وطرق الوقاية منها

سهام جلال
سهام جلال
اسماء محمد

وفاة سهام جلال بسبب مضاعفات الجراحة 

النزيف والالتصاقات والعدوى أخطر مضاعفات العمليات 

أثارت وفاة الفنانة سهام جلال، أمس الثلاثاء، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث عانت من انسداد في الأوعية الدموية استدعى خضوعها لعملية جراحية.

وكان سبب وفاة سهام جلال هو تعرضها لمضاعفات خطيرة بعد عملية جراحية ودخلت في غيبوبة وظلت تحت الرعاية الطبية حتى فارقت الحياة .

ووفقا لموقع missionsurgical نعرض لكم أهم مضاعفات ما بعد الجراحة:

تتراوح مضاعفات ما بعد الجراحة بين البسيطة والشديدة، وقد تؤثر على عملية التعافي والصحة العامة. 

تظهر بعض المضاعفات فورًا، بينما قد تظهر مضاعفات أخرى بعد أيام أو أسابيع من العملية. 

تشمل أكثر مضاعفات ما بعد الجراحة شيوعًا ما يلي:

العدوى

العلامات: احمرار، تورم، سخونة، ألم، وإفرازات في موقع الجراحة.

الوقاية: حافظ على النظافة الشخصية السليمة، واتبع تعليمات العناية بالجروح، وتناول المضادات الحيوية الموصوفة حسب التوجيهات.

الجلطات الدموية (تجلط الأوردة العميقة - DVT)

العلامات: تورم، ألم، احمرار، ودفء في الساق المصابة.

الوقاية: حافظ على نشاطك، وارتدِ جوارب ضاغطة، وتناول مميعات الدم إذا وصفها لك الطبيبتجنب الراحة المطولة في الفراش، ومارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا حسب توصية جراحك.

التهاب رئوي

الأعراض: السعال، والحمى، وصعوبة التنفس، وألم في الصدر.

الوقاية: مارس تمارين التنفس العميق، واستخدم جهاز قياس التنفس التحفيزي، وحافظ على نشاطك للحفاظ على نظافة رئتيك.

نزيف

العلامات: نزيف مفرط من موضع الشق، وكدمات، وتورم.

الوقاية: اتبع تعليمات الرعاية بعد العملية الجراحية، وتجنب الأنشطة المجهدة، وحافظ على منطقة الجراحة نظيفة وجافة.

الالتصاقات

العلامات: ألم مزمن، انسداد معوي، وصعوبة في الحركة.

الوقاية: يستخدم الجراحون تقنيات طفيفة التوغل لتقليل خطر الالتصاقات ويجب على المرضى اتباع إرشادات الحركة بعد الجراحة والحفاظ على رطوبة الجسم.

مضاعفات التخدير

الأعراض: الغثيان، والقيء، والتهاب الحلق، والارتباك.

الوقاية: ناقش تاريخك الطبي مع طبيب التخدير، واتبع تعليمات الصيام قبل الجراحة، واحرص على شرب كمية كافية من السوائل قبل الجراحة.

احتباس البول

الأعراض: عدم القدرة على التبول، والشعور بعدم الراحة، وألم أسفل البطن.

الوقاية: اشرب الكثير من السوائل، واتبع التعليمات الخاصة باستخدام القسطرة إذا كان ذلك مناسبًا، وأبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تواجه صعوبة في التبول.

سهام جلال وفاة سهام جلال وفاة الفنانة سهام جلال سبب وفاة سهام جلال مضاعفات العمليات الجراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

صبري نخنوخ

تشاجر مع آخرين| القبض على صبري نخنوخ في القاهرة الجديدة

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

صبري نخنوخ

كاميرات المراقبة تكشف تحطيم معرض سيارات .. تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق محل كاوتش بطنطا دون خسائر بشرية

المتهم

ضبط المتهم بالتعدي علي سيدة بالسب أمام أحد العقارات بالمنيا

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر| ضبط 3 سائقين بتهمة السير عكس الاتجاه بأحد الطرق ببنى سويف

بالصور

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ .. حلوى باردة مُنعشة

طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ
طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ
طريقة عمل تيراميسو بجيلي الخوخ

ماذا يحدث عند وضع ملعقة من الزبادي على كوب الحليب قبل شربه؟.. طبيب يوضح

هل إضافة الزبادي إلى اللبن تقلل مشكلات الهضم؟
هل إضافة الزبادي إلى اللبن تقلل مشكلات الهضم؟
هل إضافة الزبادي إلى اللبن تقلل مشكلات الهضم؟

دراسة صادمة: ثلث الأشخاص لديهم القدرة على حماية أنفسهم من الإصابة بالخرف

ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف
ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف
ثلث الأشخاص يمكنهم تقليل خطر الإصابة بالخرف

لتجنب زيادة الوزن .. دراسة تكشف أفضل نظام غذائي للنساء خلال انقطاع الطمث

النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس
النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس
النظام الغذائي النباتي الأمثل لتجنب الوزن للنساء في سن اليأس

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد