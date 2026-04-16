مصطفى بكري يكشف تفاصيل ضبط متهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين وإعادتها خلال 24 ساعة

تناول الإعلامي مصطفى بكري واقعة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الحسين، مؤكدًا أنها أثارت حالة من الغضب والحزن بين المواطنين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ، وشكلت فريق بحث موسعًا اعتمد على تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الجناة، حيث تم فحص عشرات الكاميرات على نطاق واسع.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه خلال أقل من 24 ساعة، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وإعادة الطفلة إلى أسرتها.

وأشار إلى أن المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة بدافع نفسي مرتبط برغبتها في الإنجاب بعد فقدان حمل سابق، فيما شدد على أهمية تعزيز إجراءات الحماية داخل المستشفيات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.